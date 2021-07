Starfotografin Elfie Semotan feiert 80. Geburtstag

Sie kennt beides: Das Gefühl, vor der Kamera zu stehen, sowie das, durch den Sucher zu blicken. Während der Ausflug ins Modelbusiness eben genau das blieb, wurde die Fotografie zu ihrer Leidenschaft und dem Motor einer einzigartigen Karriere. Heute, Sonntag, nun feiert die Starfotografin Elfie Semotan 80. Geburtstag - und kann zum persönlichen Jubiläum auf einen ihr gewidmeten Dokumentarfilm und eine Personale im Kunsthaus verweisen.

Geboren wurde Semotan am 25. Juli 1941 in Wels. Doch die oberösterreichische Einschicht wurde zunächst gegen Wien und eine Ausbildung an der Modeschule Hetzendorf getauscht, bevor Semotan in den 1960ern in das pulsierende Leben von Paris eintauchte. Dort war sie selbst sieben Jahre lang als Model tätig war.