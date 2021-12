Staraufgebot in Bludenz

Alpenstadt wartet im Winter mit einigen Konzerthighlights auf. Neben Rock-Professor Reinhold Bilgeri beehren auch Alle Achtung sowie Mario und Herwig Pecoraro die Alpenstadt.

Die Raukehle der Nation

Eine Rockshow der Extraklasse – das verspricht Urgestein Reinhold Bilgeri, wenn er am 12. März im Bludenzer Stadtsaal gastiert und neben seinen größten Hits auch die ewigen Songs seiner Idole präsentiert – von Stevie Wonder bis Joe Cocker, von James Brown bis Lenny Kravitz. Der Vollblutmusiker, Bestseller-Autor und Filmregisseur ist mit 25 Top Hits, über drei Millionen verkauften Tonträgern weltweit und seiner wilden Bühnenshow noch immer ein internationales Aushängeschild der österreichischen Popmusik.

Ich will nur, dass du tanzt

Alle Achtung: Trotz Pandemie hat die fünfköpfige Pop-Band aus Thal bei Graz 2020 mit dem Partyhit „Marie“ den Durchbruch im gesamten deutschsprachigen Raum geschafft. Nach zwölf Millionen Streams, einer Platin-Auszeichnung in Österreich und zahlreichen TV-Auftritten haben Alle Achtung auch mit den jüngsten Songs „Sono il Destino“ und „Bowie“ die nächsten Ohrwürmer geliefert. Am 7. April gastiert die Band mit ihrem prägnanten Sound zwischen Rock und Pop erneut in der Remise Bludenz.