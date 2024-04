Stararchitekt Fuksas wird Gemeinde auf Insel Ischia sanieren

Der italienische Stararchitekt Massimiliano Fuksas hat den Auftrag erhalten, die Gemeinde Casamicciola auf der Insel Ischia im Golf von Neapel nach den Naturkatastrophen der vergangenen Jahre neu zu gestalten. Der Bürgermeister der Gemeinde Ischia, Giuseppe Ferrandino, verkündete am Freitag die Vereinbarung mit dem römischen Architekten zur Sanierung Casamicciolas, das nach einem Erdbeben im Jahr 2017 und Überschwemmungen 2022 schwer mitgenommen war.

Nach seiner Zusammenarbeit mit dem Maler und Bildhauer Giorgio De Chirico war er Professor an der École Spéciale d'Architecture in Paris, der Akademie der bildenden Künste in Wien, der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart und der Columbia University in New York. Zu seinen bekanntesten Werken gehören das Kongresszentrum "Nuvola" in Rom, das Ferrari-Entwicklungszentrum in Maranello, der Armani-Turm im japanischen Ginza, die Zénith Music Hall in Straßburg, der internationale Flughafen Shenzhen Bao'an in China und das Dienstleistungszentrum Tiflis in Georgien.