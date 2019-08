Star-Quarterback Luck beendete überraschend NFL-Karriere

Die US-Sportwelt ist von einem überraschenden Rücktritt geschockt worden. Star-Quarterback Andrew Luck von den Indianapolis Colts hat seine Karriere nur zwei Wochen vor dem Saisonstart in der National Football League (NFL) mit nur 29 Jahren für beendet erklärt. Der Spielmacher nannte am Samstagabend vor allem seine anhaltenden Verletzungsprobleme als Grund.

Luck war 2012 als Nummer eins im NFL-Draft ausgewählt worden. Er sollte in Indianapolis in die Fußstapfen von Peyton Manning treten, der dem Team 2006 den bisher letzten Super-Bowl-Titel beschert hatte. Eine Meisterschaft blieb Luck verwehrt, er gilt dennoch als einer der besten Quarterbacks seiner Zeit. Viermal wurde er in die Pro Bowl gewählt, zuletzt 2018.