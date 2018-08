Standortentwicklungsgesetz stößt auf breite Kritik

Das von der Bundesregierung geplante Standortentwicklungsgesetz, das die Genehmigung von Großprojekten beschleunigen soll, stößt auf breite Kritik von Ländern, Verfassungsexperten und Umweltschützern. Wirtschafts- und Landwirtschaftskammer sowie der Industriellenvereinigung hingegen geht das Gesetz nicht weit genug. Einig sind sich alle in ihren Stellungnahmen, dass es juristisch halten muss.

Aus dem Büro der zuständigen Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) hieß es am Freitag: “Wir werden uns genau ansehen, ob es sich um konkrete Verbesserungsvorschläge oder reflexartige Ablehnung handelt”. Wobei die Kritik auch aus ÖVP-regierten Ländern kommt. So sieht die Salzburger Landesregierung “zahllose völker-, europa- und verfassungsrechtliche Bedenken”. Zuvor hatte es bereits kritische Stellungnahmen aus Tirol und Vorarlberg gegeben, dem sich auch das SPÖ-regierte Kärnten anschloss.

Mehrere Umweltschutzorganisationen haben inzwischen den Druck erhöht. Sie haben einen Brief an EU-Umweltkommissar Karmenu Vella geschrieben. Darin heißt es: “Dieses Standortgesetz untergräbt sämtliche Umwelt-Mindeststandards und wurde von führenden Verfassungs- und Verwaltungsjuristen von Anfang an als europarechtlich unzulässig kritisiert”.

Das umstrittene Standortentwicklungsgesetz (StEntG) wurde am 6. Juli in Begutachtung geschickt, die Begutachtungsfrist läuft bis zum 17. August. Das Gesetz soll am 1. Jänner 2019 in Kraft treten. Damit sollen Großprojekte “im besonderen Interesse der Republik” schneller genehmigt werden – auch wenn das zugehörige Verfahren zur Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) nicht abgeschlossen ist.