Stakeholder lieferten Beiträge für Österreichs Klimaplan ab

Anfang Juli ist der Entwurf des Nationalen Energie- und Klimaplans (NEKP) präsentiert worden, mit dem Österreich die EU-Klimazielsetzungen noch klar verfehlen würde. Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) bat damals um "konkrete Vorschläge" zum Lückenschluss beim CO2-Ausstoß. Zahlreich fielen die Antworten aus: 40 Seiten lieferte etwa die Wissenschaft, Greenpeace einen 55-Punkte-Plan, auch WWF, Global 2000 und Umweltdachverband konkretisierten ihre Anregungen.

Der Umweltdachverband (UWD) forderte zudem mehr Transparenz: Der NEKP-Entwurf wurde auf Basis einer Grundlagenstudie des Umweltbundesamtes zu den einzelnen Szenarien (WEM/WAM/Szenario Transition') erstellt, hielt der UWD fest, jedoch habe es zum Zeitpunkt der Konsultation für die Öffentlichkeit nur eine Ergebniszusammenfassung gegeben, die volle Zugänglichkeit sei aber eine wesentliche Voraussetzung für die Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse und der Szenarien: "Wir regen daher ihre rasche Veröffentlichung an", so der UWD.

Noch ist theoretisch Zeit genug für einen NEKP (Periode 2021-2030) auf Zielpfad, denn am 31. Juli 2024 sollte das Papier final an die EU-Kommission übermittelt worden sein, mit 30. August endet heute die Möglichkeit einer schriftlichen Stellungnahme für die Stakeholder. Aus dem Umweltministerium hieß es gegenüber der APA, dass nun nach dem endgültigen Ablauf der Frist erst einmal alle Stellungnahmen gesichtet werden würden.

Zahlreich war die Beteiligung der Wissenschaft, 49 Forschende aus der Klima- und Transformationsforschung waren hier an der Stellungnahme beteiligt. "Die aktualisierte Version des NEKP markiert einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung, jedoch ist größere Entschlossenheit erforderlich, um den Herausforderungen des Klimawandels gerecht zu werden", betonte hierbei Karl Steininger, einer der Hauptautoren, in einer Aussendung des Climate Change Centre Austria (CCCA).