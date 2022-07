Stagnierende Gasnachfrage kein Lichtblick für die Umwelt

Heuer wird der weltweite Erdgasverbrauch zwar geringfügig zurückgehen - in den nächsten Jahren aber wieder steigen, erwartet die Internationale Energieagentur IEA. Der Anstieg wird zwar deutlich langsamer ausfallen als noch vor einem Jahr erwartet. Das führt aber nicht zu einer schnelleren Dekarbonisierung der Wirtschaft, betont die IEA. Denn der geringere Gasverbrauch hat viel damit zu tun, dass der Umstieg von Öl oder Kohle zu Gas aufgeschoben wird.

Die IEA hebt in ihrem am Dienstag veröffentlichten Quartalsbericht hervor, dass Europas Abhängigkeit von russischem Gas erst vor kurzem massiv gestiegen ist. Kamen noch bis 2013 rund 30 Prozent des Gasverbrauchs in der EU aus Russland, stieg dieser Anteil dann - trotz Invasion der Krim durch Russland im Jahr 2014 - bis ins Jahr 2019 auf 47 Prozent. Dabei blieb der Verbrauch der EU stabil, aber die Eigenproduktion fiel um zwei Drittel ab 2010. Diese Lücke wurde durch Importe gefüllt. Im Gegenzug ist aber auch Russland von den Gasimporten in die EU abhängig - die Region nahm rund 60 Prozent der russischen Exporte dieses Energieträgers ab und sorgte für 70 Prozent der Einnahmen.