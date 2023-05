Staffelholz-Übergabe

Vergangene Woche wurde in der Hohenemser Partnerstadt Ostfildern „das Europäische Staffelholz“ von Vizebürgermeisterin Patricia Tschallener an die Bürgermeisterin von Dagneux, Montluel (Frankreich) übergeben.

Ostfildern hat mehrere Partnerstädte und bemüht sich um einen guten Kontakt auch zwischen diesen. Ein Element dabei ist dieses Staffelholz – eigentlich sind es zwei blau-gelbe Holzstöcke – die bei entsprechenden Anlässen von einer Partnerstadt an die andere weitergegeben werden

Hohenems hat die Hölzer 2019 anlässlich des 10-jährigen Jubiläums unserer Städtepartnerschaft von Bürgermeister Marc Grimand aus Montluel in Frankreich erhalten und hätte sie 2020 an Bierawa in Polen weitergeben sollen. Dazu kam es pandemiebedingt nicht. Nun ging das Staffelholz wieder zurück nach Frankreich.