Stärkstes Radioteleskop der Südhalbkugel in Betrieb

In Südafrika ist das bisher größte und stärkste Radioteleskop der südlichen Hemisphäre in Betrieb genommen worden. Durch die Anlage namens Meerkat sind schärfere Bilder von Objekten möglich, die Tausende Lichtjahre von der Erde entfernt sind.

“Das ist ein wichtiges Projekt, das unser Land voran bringen wird. Wir werden viel lernen”, sagte der südafrikanische Vizepräsident David Mabuza am Freitag bei der Einweihung. Sehr starke Radioteleskope stehen auch in Puerto Rico und in China.