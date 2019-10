Stärkerer Andrang und Ungleichheiten bei AHS-Zugang

Der Wechselwunsch sowie die Übertrittsraten von Volksschulen an die AHS-Unterstufe sind seit 2006 gestiegen. Die sozialen Ungleichheiten beim Zugang zu den höheren Schulen bestehen aber im Wesentlichen weiter. Zu diesem Schluss kommt der neue Sammelband "Lesekompetenz der 10-Jährigen im Trend - Vertiefende Analysen zu PIRLS" des Bundesinstituts für Bildungsforschung (Bifie).

Unter anderem stellten sie dabei fest, dass 2016 Schüler mit gleicher Leseleistung und gleicher Deutschnote wie 2006 häufiger in eine AHS übertraten als zehn Jahre davor. "Dies legt den Schluss nahe, dass zum einen die Beliebtheit der AHS angestiegen ist und gleichzeitig die Leistungs- und Notenschwellen gesunken sind." Weiteres Detail: Die Analysen zeigten auch, dass Kinder mit nur einem "Gut" im Zeugnis und hohen Leseleistungen öfter in eine AHS übertreten als Kinder mit der gleichen Note und niedriger Leseleistung. "Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass Eltern, Kindern und Lehrer/innen eine Wahrnehmung des Leistungspotenzials der Kinder haben, die über die Noteninformation hinausgeht."

Größere Ungleichheiten bei der Schulwahl gibt es auch in Bezug auf die Größe des Schulstandorts: Die Übertrittsquote an AHS war 2016 in Städten mit über 15.000 Einwohnern bei gleicher Lesekompetenz doppelt so hoch wie in kleinen Gemeinden (2006 war sie sogar dreimal so hoch).