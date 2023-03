Stärker einfordern

Sie ist die Pionierin der betrieblichen Kinderbetreuung, Impulsgeberin im Vorarlberger Kinderdorf, studierte Wirtschaftspädagogin sowie Philosophin: Manuela Lehner-Künz, die vor 16 Jahren das Kinderhaus ALPLA Kids mitgründete. Und sich nach wie vor für Kinder, Frauen und Familien stark macht.

Was Manuela Lehner-Künz, Mitgründerin des Kinderhaus ALPLA Kids in Vorarlberg schwer bemängelt: „Es tut sich in punkto Kinderbetreuung immer noch zu wenig und zu langsam.“ Vor 30 Jahren hat sie selbst erlebt, wie schwierig es ist, Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen. Bis heute ist für Frauen der Spagat nicht einfacher geworden. Die ­Wirtschaftspädagogin erinnert sich gut daran, mit welchem Aufwand es ihr damals gelang, den 2-jährigen Sohn in der Kinderstube in Höchst bei Pädagogin Christl Hackspiel unterzubringen.Rückblickend ein absoluter Glücksfall nicht nur weil es der Unternehmensberaterin die Rückkehr an den Arbeitsplatz ermöglichte. „Christl Hackspiel hatte schon damals ein ganz tolles pädagogisches Konzept“, erklärt die Harderin. Dieses diente ihr als Vorbild, als sie gemeinsam mit Mitstreiter:innen sowie der ALPLA Geschäftsführung vor 16 Jahren die betriebliche Kinderbetreuung ins Leben rief. Getrieben vom Wunsch, die Betreuungssituation zu verbessern und so den Frauen den Zugang zum Arbeitsmarkt zu erleichtern.

Kinderhaus.

Was klein begann, ist zwischenzeitlich ordentlich gewachsen. Aktuell werden im Kinderhaus ALPA Kids rund 100 Kinder betreut. Im Dezember 2022 wurde das Angebot am Hauptsitz des Unternehmens in Hard, sogar um ein neues Gebäude ergänzt. Es ist die bereits fünfte Bauerweiterung. Der Grund? Die hohe Nachfrage an Betreuungsplätzen, denn neben den Kindern der Mitarbeitenden stehen auch firmenfernen Familien die Türen offen. Die Plätze sind allerdings begehrt und nicht jedes Kind kann in die flexible und pädagogisch wertvolle Betreuungseinrichtung aufgenommen werden. Geht das Kind beim Reigen um einen Kindergartenplatz leer aus, drängt das so manche Familie in eine prekäre Situation. Lehner-Künz ist das bewusst.

Sie rät Eltern, die ohne Betreuungsplätze dastehen, sich bei den Verantwortlichen zur Wehr zu setzen und zu kämpfen. „Man muss mehr und stärker einfordern, damit sich etwas ändert.“

Freie Wahl.

Die Pionierin der betrieblichen Kinderbetreuung möchte keineswegs falsch verstanden werden. Sie wünscht sich, dass Familien eine Wahlfreiheit haben. „Es ist nichts dagegen einzuwenden, wenn ein Elternteil zuhause die Kinder versorgen möchte.“ Meistens übernehmen diesen Part jedoch die Frauen, auch weil keine geeigneten Betreuungsplätze zur Verfügung stehen. Oft hört man in diesem Zusammenhang: „Es rentiert sich nicht, wenn ich arbeiten gehe. Mein Mann verdient mehr“, für viele Frauen ein guter Grund, dem Mann den Vortritt im Berufsleben zu lassen – sie selbst finden sich häufig in Teilzeitjobs wieder. Im späteren Leben wird die vermeintliche Entscheidung zum Wohle der Familie schnell zum Boomerang und im schlimmsten Fall mit Altersarmut quittiert. Klingt ungerecht? Ist es auch. „Da müsste allerdings eine politische Lösung her“, sieht Lehner-Künz die Regierung in der Verantwortung, „ein verpflichtendes Pensionssplitting vielleicht.“ Die Bezahlung der Frauen müsse sich zudem verbessern – auch das soziale Standing. „Wenn ich eine Tageszeitung aufschlage, sehe ich hauptsächlich Männer und ihre Geschichten“, bemerkt sie. „Frauen gehören in den Hauptteil einer Zeitung und nicht in eine Beilage.“

Impulsgeberin.