Am Dienstag, dem 5. November 2019, fand die 37. öffentliche Sitzung der Stadtvertretung im Feuerwehrhaus statt.

Ein Abänderungsantrag der Emsigen & Grünen, je einen Vertreter pro in die Stadtvertretung gewählte Fraktion in den TSH-Beirat zu entsenden, wurde mehrheitlich mit 9:27 Stimmen abgelehnt. So bleibt es beim ursprünglichen Antrag, dass neben dem Bürgermeister, dem Wirtschafts- und dem Kulturstadtrat, zwei Vertreter aus den Reihen der Stadtvertretung (mit wirtschaftlichem Bezug) in den Beirat entsandt werden. Mehrheitlich mit 29:7 Stimmen beschlossen die Stadtvertreter mit dem ursprünglichen Antrag damit eine Änderung des Gesellschaftervertrages der Tourismus und Stadtmarketing Hohenems GmbH (TSH). Durch den neuen Gesellschaftervertrag kann nun auch der Prüfungsausschuss der Stadt die finanzielle Gebarung der TSH prüfen. Ein wichtiger Schritt für mehr Transparenz und Kontrolle.