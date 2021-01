Stadttheater Klagenfurt bleibt bis nach Ostern geschlossen

Das Stadttheater Klagenfurt hat den Start des Spielbetriebs auf den 8. April 2021, also nach Ostern verlegt. Auf eine für Mitte Februar erwartete Entscheidung der Bundesregierung über eine mögliche Öffnung der Theater ab März wollte man nicht mehr warten. Man habe die Entscheidung getroffen, "um Planungssicherheit für die künstlerische Arbeit und die finanzielle Absicherung des Hauses zu gewährleisten", hieß es in einer Aussendung am Freitag.

Geplant war, den Spielbetrieb am 4. Februar mit der Uraufführung von Sciarrinos Oper wieder aufzunehmen. Ursprünglich hätte sie schon im März 2020 gespielt werden sollen. "Da dieses bedeutende Werk nun nicht vor Publikum gezeigt werden kann, wird es, wie angekündigt am 4. Februar 2021, allerdings ausschließlich vor Medienvertretern, uraufgeführt", hieß es nun. Der Radiosender Ö1 werde die Generalprobe aufzeichnen und voraussichtlich am 23. Februar senden. Weitere Aufführungstermine seien in Planung. Stiehl: "Wir haben alle Hebel in Bewegung gesetzt um die Uraufführung dieser beeindruckenden Oper in Klagenfurt zu realisieren." Durch die Kooperation könne man das Kunstwerk auch in Zeiten von Corona dem Publikum zugänglich machen.