Stadtspaziergang ins „alte Ems“

Am vergangenen Freitag, dem 1. März 2024, luden das vai – Vorarlberger Architektur Institut und die Schadenbauer Projekt- und Quartiersentwicklungs GmbH zu einem Stadtspaziergang ins Sägerviertel.

Bereits auf den ersten Metern der Burgstraße wies Schadenbauer auf die kompakte und gewachsene Siedlungsstruktur dieses ältesten Teils von Hohenems hin. Am Zusammenfluss des Emsbachs und des Salzbachs folgte ein erster Blick auf den Neubau in der Wagnerstraße 2, der sich harmonisch in das Geviert der ehemaligen Hohenemser Weinhandelshäuser Amann einbettet.