Stadtrat Hämmerle für ÖVP nicht mehr tragbar

Nach dem Faschismus-Sager von Stadtrat Martin Hämmerle fordert die Dornbirner ÖVP rasches Handeln von den Grünen. Stadtrat Hämmerle sei untragbar, so VP-Klubobmann Julian Fässler.

Die Aussagen des Grünen-Stadtrats Martin Hämmerle sind aus Sicht der Dornbirner Volkspartei nicht tragbar.

Grüne zum Handeln aufgefordert

Die ÖVP-Fraktion unter Klubobmann Julian Fässler fordert die Grünen zum raschen Handeln auf. Dieser Status quo sei nicht akzeptabel. Nur mit einer verbalen Distanzierung der Parteispitze sei es nicht getan, so die ÖVP Dornbirn in einer Aussendung am Montag. Die grüne Dornbirner Fraktionsobfrau Juliane Alton müsse jetzt ihre Verantwortung wahrnehmen und rasch reagieren. Ein Schul- und Jugendstadtrat mit einer solchen Einstellung und Haltung in Zeiten einer weltweiten Pandemie sei nicht untragbar.

Der Vergleich von Covid-Schutzmaßnahmen mit dem Faschismus und dem Afghanistan-Krieg sei vollkommen deplatziert. So würden Kriege und das dadurch entstandene Leid verharmlost. "Wir verurteilen so eine Geisteshaltung auf das Schärfste," stellt VP-Klubobmann Julian Fässler klar.

Hämmerle gegen Schultests

Der Schul- und Jugendstadtrat hat zudem öffentlich erklärt, dass Kinder und Jugendliche in der Schule und in der Folge die Familien und Großeltern nicht mehr durch Tests geschützt werden sollen. "Mit der öffentlichen Gesundheit spielt man nicht. Das darf aus unserer Sicht niemals die Meinung eines Jugend- und Schulstadtrates sein," so Stadtrat Julian Fässler.

Bürgermeisterin Andrea Kaufmann habe zu Beginn der Pandemie vorbildhaft und rasch einen Krisenstab zusammengestellt, um den Herausforderungen der Pandemie gerecht zu werden. Stadtrat Fässler stellt klar: "Die Stadt Dornbirn wird den konsequenten Kurs fortsetzen. Wir setzen die Vorgaben von Bund und Land selbstverständlich um und verlassen uns auf wissenschaftliche Erkenntnisse. Eine Überforderung unseres Krankenhauses, der Intensivkapazitäten bzw. des Personals muss jedenfalls verhindert werden."

Entscheidung am Montagabend

Nach einem Treffen zwischen Hämmerle sowie Stadtratskollegin Juliane Alton sowie den Landesspitzen der Grünen, Daniel Zadra und Eva Hammerer, am Freitag wurde Hämmerle eine "Bedenkzeit" bis Montag, eingeräumt, wie die "VN" berichten. Am Montagabend trifft sich die Stadtpartei der Grünen in Dornbirn zu einer Sitzung. Die Landes-Grünen erwarten sich jedenfalls eine "klare Reaktion", so Zadra.

Daniel Zadra wird am Dienstag bei"Vorarlberg LIVE" zu Gast sein und über die Causa sprechen.