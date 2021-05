Stadtrat Friedl Dold tritt aus persönlichen Gründen zurück!

Bürgermeister Dieter Egger dankt StR. Dold für seinen Einsatz!

Dold war seit 2010 Stadtrat für Sport in Hohenems. StR. Markus Klien wird von ihm die Sportagenden übernehmen. In den Stadtrat folgt nun Milina Kloiber, die den Bereich Tief- und Hochbau übernehmen wird.

„Mein Herz hat für den Sport und die vielen Vereine in Hohenems geschlagen. Deshalb fällt mir der Rückzug aus der aktiven Politik sehr schwer. Doch aus persönlichen Gründen muss ich diesen Schritt machen. Ich danke meiner Familie, die mir stets den Rücken gestärkt hat, meinen politischen Weggefährten, meinen Mitarbeitern im Amt sowie den vielen Sportfunktionären in Hohenems für die schöne Zusammenarbeit, die Unterstützung und Wertschätzung, die ich erfahren durfte. Gemeinsam konnten wir viel für den Hohenemser Sport erreichen, wie z. B. den Bau des Kunstrasenplatzes und der Leichtathletikanlage im Herrenriedstadion, den Neubau der Umkleidekabinen und die Sanierung der Tribüne im Eisstadion oder die Generalsanierung der Sporthalle im Herrenried. Ich werde meine politische Arbeit stets in guter Erinnerung behalten und wünsche meinem Nachfolger, StR. Markus Klien, alles Gute“, so StR. Friedl Dold zu seinem Rückzug.