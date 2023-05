Stadt Wien und Ärztekammer versuchen Deeskalation

In der aufgeheizten Stimmung zwischen Wiener Ärztekammer und Stadtpolitik haben sich beide Seiten am Montag um Deeskalation bemüht. Nach einem Treffen von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) mit dem geschäftsführenden Kammer-Vizepräsidenten Stefan Ferenci angesichts von Engpässen und Personalmangel in den Krankenhäusern gab es ein gemeinsames Statement, in dem von nahe beieinander liegenden Standpunkten die Rede war.

Es sei ein gutes, konstruktives Gespräch gewesen, ließen beide Seiten die APA nach dem Meeting im Rathaus wissen. Es gehe nun darum, den Konsens in die tägliche Praxis umzusetzen. Ziel sei die Weiterentwicklung des solidarischen öffentlichen Gesundheitswesens.

Der Streit zwischen Ärztevertretern und der Stadt schwelt seit längerem. Zuletzt hatte die Wiener Kammer etwa eine Rückkehr- und Bleibeprämie von je 24.000 Euro nicht nur für Ärztinnen und Ärzte, sondern für alle rund 30.000 Gesundheitsbediensteten der Wiener Spitäler gefordert. Hacker hatte das als nicht finanzierbar zurückgewiesen und gemeint, dass es der Kammer nur ums Geld gehe. Bereits im Februar hatte es ein hochrangiges Treffen gegeben, damals noch mit dem derzeit krankheitsbedingt ausgefallenen Präsidenten Johannes Steinhart.