Stadt Wien sucht Konzepte für Life-Ball-Weiterführung

Im Juni ist im Wiener Rathaus der vorerst letzte Life Ball gefeiert worden. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) verkündete kurz davor, dass er sich um eine Weiterführung des Events bemühen wolle. Über den aktuellen Stand berichtete er am Donnerstag in der Fragestunde des Gemeinderats. Derzeit gebe es im Wesentlichen Ideen, aber keine Konzepte, wie es mit der Großveranstaltung weitergehen könnte.

Ziel sei, "die Idee des Life Balls in Wien zu erhalten", betonte Ludwig. Die Veranstaltung solle auch ein international geschätztes Großprojekt bleiben und nicht auf ein "Kleinevent" eingestampft werden. In diesem Zusammenhang betonte er auch, dass die Stadt für die bisherigen Veranstaltungen die Infrastruktur, also Rathaus und Rathausplatz, zur Verfügung gestellt habe. Zusätzlich gab es eine Subvention, die zuletzt von 800.000 auf 900.000 Euro erhöht worden war.