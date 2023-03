Stadt Wien sucht 21.000 neue Mitarbeiter

Die Stadt Wien ist auf der Suche: Bis 2030 müssen 21.000 Posten besetzt werden. Aus diesem Grund startet man nun eine große Personal-Offensive samt Werbekampagne, wie Bürgermeister Michael Ludwig und Personalstadtrat Jürgen Czernohorszky (beide SPÖ) am Freitag mitteilten. Die Arbeitsfelder, so wurde versichert, seien vielfältig. Gesucht werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in sozialen, technischen oder auch in digitalen Bereichen.

Insgesamt sind bei der Stadt rund 67.000 Personen beschäftigt. Um Stellen, die etwa durch Pensionierungen frei werden, neu zu besetzen, wird nun erstmalig von der Stadt Wien auch eine eigene Jobmesse veranstaltet. Am 23. Mai sind Interessierte eingeladen, ins Wiener Rathaus zu kommen, um sich dort über Jobperspektiven bei der Stadt zu informieren, hieß es in der Aussendung.