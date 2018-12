Stadt Wien setzt Zivildiener in Kindergärten ein

Die Stadt Wien beschäftigt in ihren Kindergärten seit kurzem auch Zivildiener. Seit September haben 30 Zivildiener ihren Dienst bei der für Kindergärten zuständigen Magistratsabteilung 10 angetreten und unterstützen für je neun Monate die Teams in den Kindergärten.

Die in den pädagogischen Einrichtungen eingesetzten Zivildiener passen neben dem bewährten Personal auf die Kinder auf, spielen mit diesen und leisten Assistenzdienste. Die bisherigen Erfahrungen seien sehr positiv, hieß es seitens der Stadt Wien. Auch in anderen österreichischen Gemeinden werden Zivildiener bereits in Kindergärten eingesetzt.

“Wir möchten die Zahl der Zivildiener in der MA 10 in den nächsten Jahren auf 100 aufstocken”, erklärten Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) und die für die Wiener Kindergärten zuständige Abteilungsleiterin Daniela Cochlar am Sonntag in einer Aussendung. “Zivildiener leisten einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft und tragen im Kindergarten dazu bei, eingefahrene Geschlechterrollen weiter aufzubrechen”, so Czernohorszky und Cochlar.