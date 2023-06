Veronika Kaup-Hasler (SPÖ) kündigt Erhöhung der Förderung an

Stadt Wien hebt Kultur- und Wissenschaftsförderungen an

Angesicht der Teuerung hebt die Stadt Wien die Förderungen einiger Kultur- und Wissenschaftsinstitutionen an. "Derzeit summieren sich die Zusatzmittel auf über 19,5 Mio. Euro", heißt es am Mittwoch seitens des Büros von Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ). Der Kulturausschuss des Wiener Gemeinderates hatte am Dienstag die Zusatzmittel bewilligt. Diese kommen nun zu dem veranschlagten Budget von 270,1 Mio. Euro dazu, hieß es gegenüber der APA.

Der Beschluss zu den Zusatzförderungen soll am 20. Juni im Gemeinderat erfolgen. Dort wurden bereits Ende Mai Erhöhungen für das Jüdische Museum, das ZOOM Kindermuseum oder das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (DÖW) vereinbart. Im Herbst sollen "weitere Schritte folgen". Man habe "die individuellen Problemlagen analysiert, den Handlungsbedarf erhoben und maßgeschneiderte Lösungen erarbeitet", so Kaup-Hasler: "Statt mit der Gießkanne kann die Stadt Wien nun passgenau dort im Sinne von 'Care & Repair' stützen, wo es besonders nötig ist."