Stadt verkauft Grundstücke an die Wohnbauselbsthilfe

Die Hohenemser Stadtvertretung beschloss am Dienstag, dem 5. November 2019, einstimmig den Verkauf zweier Liegenschaften in der Radetzkystraße an die Bestbieterin, die Wohnbauselbsthilfe Vorarlberger gemeinnützige GenmbH.

Im Zuge einer ausgewogenen Durchmischung sollen auf diesem Areal zu je einem Drittel sowohl gemeinnützige Mietwohnungen als auch Mietkauf- und Eigentumswohnungen entstehen. Die Stadt Hohenems erhält durch den Verkauf einen Reinerlös von rund 3,8 Millionen Euro.