Stadt-RH nahm Donauinselfest-Mitveranstalter unter die Lupe

Der Verein Wiener Kulturservice - einer der Mitveranstalter des Wiener Donauinselfests - hat die Empfehlungen einer 2019 durchgeführten Rechnungshof-Prüfung "größtenteils umgesetzt". Das geht aus einem am Montag veröffentlichten Prüfbericht des Stadtrechnungshof Wien hervor. Dennoch besteht weiteres Verbesserungspotenzial etwa im Bereich der Transparenz und Organisation des Vereins, der von der Stadt Wien jährlich Förderungsmittel in Millionenhöhe erhält.

Insgesamt 24 Empfehlungen hatte der Stadtrechnungshof nun für den Verein parat, der auch Thema in der Untersuchungskommission des Gemeinderates zum Thema "Missstand bei der Gewährung und Überprüfung der widmungsgemäßen Nutzung von Förderungsgeldern durch die Gemeinde Wien" war. So seien etwa manche Belege nicht auffindbar gewesen, was die Rechnungsprüfer der Bundeshauptstadt dazu veranlasste, auf die gesetzlichen Aufbewahrungspflichten von Buchhaltungsunterlagen hinzuweisen. In mehreren Fällen wurden vom Kulturservice keine schriftlichen Vergleichsangebote bei Beauftragung von nicht künstlerischen Leistungen über 3.000 Euro eingeholt.