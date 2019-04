Stadt mit hoher Lebensqualität

Bürgermeisterin Andrea Kaufmann (50) über Investitionsbereitschaft, Bewerbung zur Europäischen Kulturhauptstadt, Flächenmanagement, Bevölkerungsentwicklung, wirtschaftliche Entwicklung und ihre politische Zukunft.

Ja, natürlich! Der laufende Zuzug ist ein deutliches Zeichen dafür, dass unsere Stadt attraktiv ist. Gleichzeitig stellen uns die rund 400 neuen Dornbirnerinnen und Dornbirner, die sich pro Jahr hier ansiedeln, vor Herausforderungen. Die städtische Infrastruktur wird laufend angepasst – die Stadt investiert hier alleine heuer fast 50 Millionen Euro. Die Bürgerinnen und Bürger schätzen Dornbirn, weil sie hier gute und attraktive Arbeitsplätze finden, vor allem aber auch aufgrund der hohen Lebensqualität. Gesundheit, Pflege, Bildung, Kultur, Mobilität, Sicherheit, Betreuung oder Freizeit: Die Angebote, die es in Dornbirn dazu gibt, sind sehr gut und werden gerne in Anspruch genommen. Dazu kommen intakte Naturlandschaften und ein gut erschlossenes Umfeld. Wenn ich mit den Dornbirnerinnen und Dornbirnern spreche, höre ich immer wieder, dass sie gerne hier leben und stolz auf ihre Stadt sind. Das ist ein gutes Zeichen.

Gerade im Wohnbau passiert derzeit sehr viel. Private Wohnbauträger entwickeln ein Projekt nach dem anderen und schaffen dabei wertvollen Wohnraum. Wo wir auch als Stadt enorm engagiert sind, ist im Bereich des leistbaren Wohnbaus. Grundstücke, die von der Stadt angekauft wurden, werden kostengünstig an die gemeinnützigen Wohnbaugesellschaften weitergegeben. Aktuell und in den kommenden drei Jahren werden dabei rund 250 zusätzliche leistbare Wohnungen errichtet. Wir arbeiten eng mit den gemeinnützigen Wohnbauträgern zusammen, um den gemeinnützigen Wohnbau noch weiterauszubauen.

Die Rolle, die Dornbirn in der Bodenseeregion spielt, scheint an Bedeutung zugenommen zu haben. Spielt hier die Bewerbung zur Euro­päischen Kulturhauptstadt 2024 eine Rolle?

Dornbirn wird tatsächlich heute anderes wahrgenommen, als dies noch vor 20 Jahren der Fall war. Das hängt damit zusammen, dass die Zusammenarbeit in der Bodenseeregion sowohl auf politischer, wirtschaftlicher und Verwaltungsebene zugenommen hat. Auch mit den Bildungseinrichtungen sind wir heute noch besser vernetzt als früher. Der internationale Städtebund Bodensee ist dabei genauso ein Motor wie die zahlreichen Gespräche, die wir im Vorfeld der Bewerbung zur Europäischen Kulturhauptstadt geführt haben. In den kommenden Wochen und Monaten wird hier noch viel mehr entstehen. Die gemeinsamen Projekte und die Kontakte haben eine zusätzliche Dimension der Europäischen Integration und ich bin froh, dass Dornbirn hier eine aktive Rolle einnehmen kann. Dass wir gut vernetzen und auch Verantwortung übernehmen können, zeigt sich heuer mit der Weltgymnaestrada im Juli, die wir bereits zum zweiten Mal nach Vorarlberg holen konnten. Wir freuen uns auf ein buntes Fest mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus der ganzen Welt.

Die Mobilisierung von Betriebsgrundstücken ist für die Entwicklung des Standorts wichtig. Wir konnten in den vergangenen Jahren in unseren großen Betriebsgebieten Grundstücke zur Verfügung stellen und damit zur Schaffung weiterer Arbeitsplätze beitragen. Alleine in den vergangenen drei Jahren wurden in den Betriebsgebieten Dornbirn-Nord und Wallenmahd rund 400 neue Arbeitsplätze geschaffen. Für die Bevölkerung ist es wichtig, gute Jobs zu finden. Unsere Wirtschaft wird zusätzliche Flächen benötigen, die auch vorhanden und gewidmet sind. Wir sind laufend im Gespräch mit privaten Grundstücksbesitzern und haben auch Modelle, wie diese verfügbar gemacht werden können.