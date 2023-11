Stadt Hohenems sichert neue Lieferung von Mahlzeiten für Kinderbetreuungseinrichtungen, Kindergärten und Schulen!

Nach sorgfältiger Überlegung und aufgrund der steigenden Nachfrage und der begrenzten Kapazitäten der bestehenden Küche von SeneCura in Hohenems, haben die Stadt Hohenems und SeneCura gemeinsam beschlossen, die Zusammenarbeit zu beenden, wodurch es nun zu einem Wechsel des Essenslieferanten kommt.

„Wir möchten uns herzlich bei SeneCura für die langjährige und vertrauensvolle Zusammenarbeit seit 2015 bedanken. Ihre Unterstützung bei der Bereitstellung von hochwertigen Mahlzeiten für unsere Schulen und Kindergärten war von unschätzbarem Wert und wird in anderer Form weiterhin fortbestehen. Die Zusammenarbeit mit SeneCura wird sich nun auf den Bereich ‚Essen auf Rädern‘ konzentrieren, welcher sich als äußerst wertvoll für unsere älteren Bürgerinnen und Bürger erwiesen hat, und wir sind dankbar, dass dieser Service weiterhin verfügbar sein wird.

Außerdem freuen wir uns, unseren neuen Partner im Bereich Schulverpflegung vorzustellen – die Aqua Mühle Vorarlberg gGmbH mit der Abteilung Gastronomie aus Frastanz. Die Aqua Mühle ist ein erfahrener Anbieter in der Systemgastronomie und verfügt über erheblich größere Kapazitäten, um den Bedarf unserer Kinder in Hohenems zu decken. Derzeit beliefert die Aqua Mühle in Vorarlberg täglich über 90 Kinderbetreuungseinrichtungen, Kindergärten oder Schulen mit mehr als 2.600 Mahlzeiten und hat sich dabei einen exzellenten Ruf erworben.