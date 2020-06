Stadt Hohenems präsentiert neue Kulturabteilung

Seit Anfang Juni 2020 präsentiert sich die Kulturabteilung der Stadt Hohenems völlig neu besetzt: Mit Elisa Rosegger und Sophie Gruber wird Hohenems schon bald neue belebende Kulturakzente setzen.

Die bisherigen Kulturreferenten übernehmen neue wertvolle Aufgaben in der Stadt: Martin Hölblinger wechselt auf eigenen Wunsch hin verstärkend in die Kommunikationsabteilung. Mario Lechner übernimmt die Leitung und Neuorganisation des Stadtarchivs.

Kulturstadtrat Johannes Drexel und Bürgermeister Dieter Egger freuen sich über die Neubesetzungen: „Die Kulturabteilung und die städtische Kultur generell sind uns ein Herzensanliegen und werden in Zukunft noch stärkere Impulse bei der Stadtentwicklung setzen. Jeder Euro, der in die Kultur investiert wird, kommt vervielfacht wieder zurück – und belebt nicht nur die Kulturszene an sich, sondern auch Tourismus, Gastronomie und Handel. Wir freuen uns daher auf neue Kulturkonzepte und Formate, die – trotz Coronavirus bzw. im möglichen Ausmaß – schon heuer entwickelt und angestoßen werden dürfen. In den vergangenen Jahren sind hier schon wichtige Akzente und Initiativen gesetzt worden, daher auch explizit ein herzliches Dankeschön an die vorherigen Referenten für die bisher geleistete Arbeit – wir wünschen viel Erfolg bei ihren neuen verantwortungsvollen Aufgaben!“