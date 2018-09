Stadt Hohenems präsentiert neue Elternbildungs-Broschüre

Hilfe, mein Kind nervt mich! Vielfach kommt diese Erkenntnis ganz unerwartet und die frisch gebackenen Eltern werden mit scheinbar unendlichen neuen Eindrücken und Informationen konfrontiert.

Die neue Elternbildungsbroschüre gibt Rat, wie Sie als Eltern sämtliche Phasen von der Geburtsvorbereitung bis zum Übergang von der Schule in die Lehre locker bewerkstelligen können. Denn es gibt ein umfassendes Bildungs- und Betreuungsangebot in unserer Stadt – und das in allen Lebensphasen Ihres Kindes.

„Die Vernetzung mit den vielen Trägern und Einrichtungen in Hohenems – zur Abstimmung des Angebots – ermöglicht uns einen regelmäßigen fachlichen Austausch, Information und Weiterentwicklung, was uns wirklich ein Herzensanliegen ist. Ziel ist es, Hohenems zur familienfreundlichsten Stadt des Landes zu machen. Nachhaltigkeit und Investitionen in die Bildung sind für uns als Stadt kein Nebenschauplatz, sondern ein wichtiges Anliegen“, so Bürgermeister Dieter Egger.