Stadt Hohenems ist „Great Place to Work“

Die Stadt Hohenems wurde als erste Gemeinde Österreichs als „Great Place to Work“ zertifiziert und zählt damit zu den besten Arbeitgebern Österreichs!

„85 Prozent der Angestellten sagen, dass die Stadt Hohenems ein sehr guter Arbeitsplatz ist. Und auch beim Vertrauensindex schneiden wir mit 78 % mit großem Abstand zum Österreich-Schnitt von 58 % hervorragend ab. Auch was die Bereiche Respekt, Fairness, Teamgeist und Glaubwürdigkeit betrifft, dürfen wir uns als Arbeitgeber über ein ausgezeichnetes Ergebnis freuen. Gemessen wurde auch, wie viel Stolz die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die Arbeit, für ihr Team und ihren persönlichen Beitrag am Erfolg der Gesamtorganisation empfinden – mit 89 % Zustimmung ein absoluter Höchstwert! 80 % der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erklären, sie würden in ihrer Arbeit aufgehen, sich und ihre Talente über das erwartete Maß hinaus einbringen und sich so verhalten, als wären sie selbst Eigentümer der Organisation – das ist Engagement! Solche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind genial – ein herzliches Dankeschön dafür!“, ergänzt Stadtamtsdirektor Markus Kranz.