Stadt Hohenems begrüßt den Baubeginn der Anschlussstelle Rheintal Mitte

Eine wesentliche Entlastung von Hohenems!

„Die Betriebsgebiete Dornbirn-Wallenmahd und -Bobleten sowie das Betriebsgebiet Hohenems-Klien gehören zu den größten Betriebsgebieten in Vorarlberg. Leider wurde der LKW-Verkehr hauptsächlich über das Hohenemser Stadtgebiet abgewickelt. Deshalb habe ich immer wieder für den Autobahnanschluss Rheintal-Mitte gekämpft und bin über den Baubeginn sehr froh. Im Übrigen ist der Anschluss Rheintal-Mitte auch Teil des Verkehrskonzeptes zu Entlastung der Anschlussstelle Hohenems. Bisher haben die LKWs aus den Betriebsgebieten Wallenmahd, Bobleten und Klien die Anschlussstelle Hohenems verwendet, um auf die Autobahn zu gelangen. Hinkünftig wird dieser Verkehr den kürzeren Weg über Rheintal-Mitte benutzen und Hohenems damit entlasten“, so Bürgermeister Dieter Egger.

Parallel dazu ist die Stadt Hohenems gemeinsam mit der ASFINAG und dem Land Vorarlberg an den Planungen zum Umbau der Anschlussstelle Hohenems, die in den Folgejahren umgesetzt werden soll. Damit wird der Verkehrsfluss auf und von der Autobahn in Hohenems flüssiger und die Stauerscheinungen gehören der Vergangenheit an.