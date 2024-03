Stadt Bregenz fördert Jugendarbeit mit fast eine Million Euro

Am 19. März beschloss der Stadtrat von Bregenz die Bereitstellung von finanziellen Hilfen zur Unterstützung für verschiedene Bereiche der Jugendarbeit.

Man redet von Förderungen in der Höhe von rund 900.000 Euro. Dies gab Bürgermeister Michael Ritsch im Anschluss an die Sitzung bekannt.

self all Open preferences.

Hauptempfänger der Fördermittel

Die Mehrheit der Mittel wird der „Offenen Jugend- und Kulturarbeit Bregenz“ (OJKAB) zugeteilt, einem Zusammenschluss, der das Jugend- und Kulturzentrum Between sowie den Jugendtreff Westend umfasst. Dieser übergeordnete Verein erhält für das Jahr 2024 eine Förderung in Höhe von fast 650.000 Euro. Weiterhin erhalten das Jugendinformationszentrum „aha“ sowie das Mädchenzentrum Amazone Finanzhilfen in Höhe von 112.400 Euro beziehungsweise 92.600 Euro ausgezahlt.

self all Open preferences.

Förderung städtischer Vorhaben

Städtische Vorhaben, darunter die Bewerbung der nachfolgenden „Young Art Generation“, die soziale Aktion „bre!ak“, das Angebot „Chill ‘n‘ move“ für den Samstagabend, sowie Workshops zu den Themen Mobbing und Gewalt und Seminare zur politischen Bildung, erhalten eine Förderung von 19.000 Euro.

Ein Betrag von 13.700 Euro ist für Initiativen vorgesehen, die Jugendliche zur Mitarbeit an den sogenannten Nachhaltigen Entwicklungszielen (SDGs) motivieren. Zusätzlich wird der gemeinsame Umzug des Jugendservice und des „aha“ in die neue Anlaufstelle für Jugendliche im Vorkloster, der für Mai 2024 geplant ist, mit einer Unterstützung von 23.200 Euro gefördert.

self all Open preferences.

Bürgermeister und Stadträtin äußern sich

„Die Jugendarbeit in unserer Stadt besteht zu einem Großteil aus Beteiligungsprojekten. Das heißt, dass wir jungen Menschen nicht bloß ein fertiges Programm zur Freizeitgestaltung bieten, sondern sie in Zusammenarbeit mit externen Partnern in die Entwicklung und Durchführung von Projekten einbinden und sie somit fördern und gleichzeitig fordern. Das ist in meinen Augen gut angelegtes Geld“, betonte Bürgermeister Michael Ritsch.

self all Open preferences.

„Mit der Förderung von 900.000 Euro können wir die Offene Jugend- und Kulturarbeit in Bregenz gut unterstützen. Die OJKAB ist ein sehr wichtiger Partner, wenn es um passende Angebote für junge Menschen geht. Ich bin froh, dass wir in Bregenz so ein gut ausgebautes Netz für unsere Jugendlichen haben", sagte die Stadträtin Veronika Marte dazu.