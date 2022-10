Stadt Bludenz setzt auf umfangreiches Energiesparkonzept

Bludenz. Energiesparen ist das allgegenwärtige Gebot der Stunde, das auch der Stadt Bludenz ein wichtiges Anliegen ist.

Die Ergebnisse können sich sehen lassen und betreffen vor allem Raumtemperaturen und Außenbeleuchtungen. Grundlage für die Entscheidungen waren die von Land, Gemeindeverband und Energieinstitut herausgegebenen Empfehlungen, die von der Stadt Bludenz konsequent eingehalten werden. Überall, wo das empfohlene Maß technisch nicht möglich ist, hat sich die Stadt entschieden, noch einen Schritt weiterzugehen. Das betrifft beispielsweise jene Teile der Weihnachtsbeleuchtung, die an Straßenlaternen angebracht sind und deshalb bisher die ganze Nacht durchstrahlten oder die Christbäume bei der Bezirkshauptmannschaft oder vor dem Rathaus. In diesem Jahr werden dort keine Lichterketten angebracht.

Gleichzeitig entwarnt der Bürgermeister: „Selbstverständlich wird es in der Innenstadt trotzdem Weihnachtsstimmung mit Altstadtambiente geben.“ Denn die energieeffiziente LED-Weihnachtsbeleuchtung in der Fußgängerzone wird beim Bludenzer Christkindlemarkt nur noch von 16:30 Uhr bis 22 Uhr die vorweihnachtliche Atmosphäre unterstreichen. Auch die ganzjährige Ambientebeleuchtung in den Innenstadtgassen wird wie die Beleuchtung der Christbäume am Postplatz oder vor der Remise an diese Zeiten angepasst.