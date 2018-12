Stadlober in Lillehammer über 10 km Skating gute Siebente

Teresa Stadlober hat am Samstag beim Langlauf-Weltcup in Lillehammer den guten siebenten Rang erreicht. Die 25-jährige Olympia-Siebente im Skiathlon wies über 10 km Skating 1:01,9 Minuten Rückstand auf die neuerlich siegreiche Norwegerin Therese Johaug auf. Die nach einer Dopingsperre zurückgekehrte Johaug gewann in 26:22,4 Minuten vor Ebba Andersson (SWE/+9,2) und Charlotte Kalla (SWE/15,7).

“Ich bin sehr zufrieden mit dem siebenten Rang. Ich habe in der Früh noch schwere Beine gehabt nach dem Sprint gestern”, gestand Stadlober im ORF-Interview. Darum sei die erste Runde auch noch zäh gewesen. “Ich habe dann Glück gehabt, dass ich mit (Ragnhild) Haga mitgehen habe können. Die zweite Runde war dann eine super Runde.”

Die Form passe jedenfalls gut. “Die längeren Distanzen liegen mir doch mehr. Ich komme schön langsam in den Rennrhythmus und bin optimistisch für die nächsten Rennen”, so die aktuell einzige ÖSV-Langläuferin im Weltcup. Der nächste Bewerb geht bereits am Sonntag mit der klassischen Verfolgung in Szene. “Ich freue mich auf morgen, die Strecke liegt mir sehr, besonders klassisch. Der siebente Platz passt auch ganz gut. Ich werde kämpfen und schauen, was noch geht.”