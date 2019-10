Stadioneröffnung im Herrenried

Der SC Hohenems und die Stadt Hohenems laden am kommenden Wochenende zur offiziellen Eröffnung des „neuen“ Eisstadions im Herrenried ein.

In den letzten beiden Jahren wurde das ehrwürdige Eisstadion im Herrenried umfangreich saniert. Die Stadt Hohenems investierte rund 2,4 Millionen Euro in die Sportstätte. Neben einem neuen Kabinentrakt wurde auch die Licht- und Tonanlage erneuert sowie eine moderne Bande installiert. In diesem Sommer erfolgte noch die Überdachung der Zuschauertribüne und die Neugestaltung des Eingangsbereiches.