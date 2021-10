Stabile Lieferketten

Trotz Kapazitätsengpässen regelmäßige Frachtcharter- und Sammelflüge für zeitkritische Transporte.

Die Weltkonjunktur erholt sich und die industrielle Produktion zieht ebenfalls wieder an. Aufgrund von Kapazitätsengpässen kommt es aber zu einem Mangel an bestimmten Gütern und Ersatzteilen. cargo-partner unterstützt mit seinem EMERGENCY Service die Kunden dabei, ihre Supply Chains aufrechtzuerhalten und bietet seit dem Frühjahr 2020 regelmäßige Charter-Services von Hongkong nach Budapest mit zwei Ab­flügen pro Woche an.