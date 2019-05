Staatsziel Wirtschaft: SPÖ ortet "Abschied vom Umweltschutz"

Der neuerliche Versuch der Regierung, das Staatsziel Wirtschaft in der Verfassung zu verankern, stößt bei der SPÖ auf massive Kritik. Türkis-Blau verabschiede sich damit vom Umweltschutz und ordne diesen der Wirtschaft unter, kritisierte Verfassungssprecher Peter Wittmann bei einer Pressekonferenz am Donnerstag. Die SPÖ befürchtet eine "Aushöhlung von Rechtsstaat und Demokratie".

Die Sozialdemokraten kritisieren das Vorhaben aber weiter scharf. “Sie etablieren damit eine ausschließlich wirtschaftliche Betrachtungsweise”, meinte Wittmann. Das sei “politisch schwer kriminell”, ergänzte Justizsprecher Johannes Jarolim. Man beginne damit, sich in die Reihe jener einzureihen, die Veränderungen im Klima leugnen. Schon jetzt habe Österreich die Klimaziele verfehlt, dafür würden wohl Strafzahlungen in Höhe von knapp 6,5 Milliarden Euro ins Haus stehen. Ein Staatsziel Wirtschaftsstandort hält die SPÖ hingegen nicht für nötig. “Wir sind ein Top-Wirtschaftsstandort”, betonte Wittmann.

Generell sieht die SPÖ in dem angestrebten Staatsziel Wirtschaft einen weiteren Versuch der Regierung, “bei den Grundrechten herumzudoktern”. Sie warnt vor einer “Aushöhlung von Rechtsstaat und Demokratie durch verfassungsrechtlich bedenkliche Eingriffe”. So würde die Regierung etwa die Fristen für die Begutachtung verkürzen und Anträge erst kurz vor der Beschlussfassung einbringen, damit keine Diskussion mehr möglich sei. “Die demokratischen Spielregeln werden so ausgehöhlt”, meinte Wittmann. Auch die “Spitzeloffiziere” in anderen Ressorts, bei denen nicht klar sei, wem sie weisungsgebunden seien, seien symptomatisch für einen “gesetzlosen Zustand”.