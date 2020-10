Staatsverweigerer-Prozess in Graz fortgesetzt

Im Grazer Straflandesgericht ist am Mittwoch der Prozess gegen 13 Mitglieder des "Staatenbund Österreich" fortgesetzt worden. Den Angeklagten wird vorgeworfen, an einer staatsfeindlichen Verbindung teilgenommen zu haben, einigen wird auch versuchte Bestimmung zum Hochverrat unterstellt. Unter ihnen ist auch der "Präsident von Niederösterreich", der die "Regierungserklärung" mitunterschrieben hatte. Bei der Befragung stufte er diese Handlung als "Riesenblödsinn" ein.

Zu Beginn gab es wieder einmal Anträge eines Angeklagten, der unbedingt zwölf weitere Zeugen hören möchte. Sein Anwalt meldete sich zu Wort: "Diesen Antrag stelle ich nicht. Ich habe ihm aber gesagt, dass er ihn selbst einbringen kann", meinte der Verteidiger, der offensichtlich von den Spielchen seines Mandanten schon genug hat. "Ich will die aber hören, ich soll sie ja in Angst und Schrecken versetzt haben, der Herr Staatsanwalt hat gesagt, die haben sich angeschissen vor Angst", lautete seine Begründung. Er hatte laut Anklage "Haftbefehle" an verschiedene Personen überbracht. Die Richterin sah sich die Liste an und stellte fest, dass einer der gewünschten Zeugen mittlerweile in Indien weilt und so schnell auch nicht mehr nach Hause kommen möchte - sie hatte selbst versucht, ihn zu laden.