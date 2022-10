Staatspreis für die Jagdgenossenschaft Möggers

"Staatspreis Wald" wurde in sechs Kategorien vergeben, einer davon ging nach Vorarlberg: Die Jagdgenossenschaft Möggers wurde für ihre Erfolge in der Waldverjüngung durch 32 Jahre Eigenbewirtschaftung der Jagd ausgezeichnet.

Der Staatspreis in der Kategorie "Wald-Wild-Management" wurde durch Waldaufseher Helmut Gmeiner entgegengenommen. Die Jagdgenossenschaft Möggers hat Erfolge in der Waldverjüngung durch 32 Jahre Eigenbewirtschaftung der Jagd erarbeitet. Durch die Eigenbewirtschaftung wurde zwar auf Jagdpachteinnahmen verzichtet, allerdings fielen keine Kosten für Aufforstungen, Kulturpflege und Verbissschutzmaßnahmen an. Die Ausrichtung der Jagd ist eine ökologische, die Bedeutung der Trophäe spielt eine untergeordnete Rolle.

Staatspreis an Peter Kar

Bundesminister Nobert Totschnig zeichnete die sechs Preisträgerinnen und Preisträger mit dem Österreichischen Staatspreis Wald im Marmorsaal des Landwirtschaftsministeriums in Wien aus. Zudem verlieh er Peter Kar den Staatspreis für sein Lebenswerk. "Unser Ziel mit dem Staatspreis Wald ist, nachhaltige Initiativen der heimischen Waldbewirtschaftung vor den Vorhang zu holen. Auch heuer wurden wieder zahlreiche innovative Projekte eingereicht. Ich gratuliere allen Nominierten und vor allem den Preisträgerinnen und Preisträgern zu diesen inspirierenden Leistungen. Der Schutz unserer Wälder lebt von engagierten Menschen, die mutig neue Wege gehen und so diesen Naturschatz für nächste Generationen erhalten", betont Landwirtschaftsminister Totschnig.

Die Kategorien im Überblick:

Zudem ging der Staatspreis für besondere Leistungen auf dem Gebiet der nachhaltigen Waldbewirtschaftung an Forstdirektor der Landwirtschaftskammer Oberösterreich in Ruhe Hon. Prof. Dipl.-Ing. Dr. Peter Kar aus Gmunden (Oberösterreich). "Ich freue mich besonders, dass ich Peter Kar mit dem Staatspreis für sein Lebenswerk auszeichnen darf. Er gilt als 'Vater' des Staatspreises und hat ihn maßgeblich mitgestaltet. Wir haben es also ihm zu verdanken, dass wir seit 1994 engagierte Menschen und Projekte auszeichnen und in den Fokus der Aufmerksamkeit rücken können. Durch Peter Kar wurde der Staatspreis zum Symbol für die nachhaltige Waldbewirtschaftung in Österreich und zu einem Fixpunkt im forstlichen Veranstaltungskalender", so Landwirtschaftsminister Totschnig.