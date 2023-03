Staatsoper Berlin mit letzter Saison vor Elisabeth Sobotka

Die kommende Spielzeit 2023/24 stellt für die Berliner Staatsoper Unter den Linden gleichsam eine Umbruchsphase dar, ist die neue Saison doch die erste seit gut 30 Jahren ohne einen Spielplan, den Daniel Barenboim zusammengestellt hat, der im Jänner krankheitsbedingt seinen Posten als Generalmusikdirektor zurückgelegt hat. Und es ist die letzte, bevor Bregenzer-Intendantin Elisabeth Sobotka an der Berliner Prachtmeile die Geschicke bestimmt.

Schließlich steht auch Intendant Matthias Schulz vor seiner letzten Saison in Berlin. Er wechselt als Intendant ans Opernhaus Zürich. Der 80-jährige Barenboim ist indes weiterhin als Dirigent vorgesehen. Zwar soll er keine Opern leiten, ist aber für Konzerte eingeplant. "Es ist ein Einschnitt für diese Institution, dass Daniel Barenboim keine Oper dirigieren wird", sagte Schulz.

Die Nachfolge soll im Lauf des Jahres geklärt werden. "Es steckt genug Kraft in der Staatsoper, deswegen gibt es keinen extremen Zeitdruck. Niemand muss jetzt hektisch werden", so Schulz. "Allerdings ist es für diese Institution sehr wichtig, dass es wieder eine Figur gibt, die in erster Linie auch für die Klangerziehung wirkt und das Beste von diesem wunderbaren Klang der Staatskapelle nimmt."