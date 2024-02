Staatsmeistertitel im Ringen für Klaus, Götzis und Mäder

Bei den österreichischen Meisterschaften im Nachwuchs in Salzburg gab es viele Edelmetalle.

KLAUS/GÖTZIS/MÄDER. Die Nachwuchsringer von der Vorarlberger Hochburg Kraftsportklub Klaus, dem Kraftsportverein Götzis und vom Union Ringerclub Mäder verzeichneten bei den österreichischen Staatsmeisterschaften der Unter-17-Jährigen in beiden Stilarten Freistil und Griechisch-Römisch sowie bei den nationalen Titelkämpfen der Unter-14-Jährigen Mädchen in Vigaun in Salzburg insgesamt fünfzehn Medaillen. 273 Starter, davon kamen 24 junge Mattensportler aus der Winzergemeinde, beteiligten sich zum Saisonhöhepunkt in der Randsportart Ringen und zeigten großartige Leistungen. Gold gab es für die drei Klauser Nachwuchshoffnungen Daniel Struzinjski, Lea Sophie Steigl und Xenia Begle, die Götznerin Veronika Markotenko und Jonas Metzler aus Mäder. Der Kaderringer Daniel Struzinjski überzeugte in der Gewichtsklasse bis 60 Kilogramm und konnte nach den Vorrundenkämpfen auch das Finale gegen den höher eingestuften Kristian Cikel, Sohn von Olympiastarter Lubos Cikel, vom Rekordmeister AC Wals klar mit 10:0 Punkten nach nur einer Minute Kampfzeit gewinnen. Der Klauser Lars Matt musste krankheitsbedingt passen, wäre aber bei einer Teilnahme ein seriöser Medaillenkandidat gewesen. Mit zwei Erfolgen auf Schulter und einem Sieg von Technischer Überlegenheit stand Jonas Metzler aus Mäder bis 48 Kilogramm verdientermaßen auf dem obersten Thron. Das Klauser Duo Lea Sophie Steigl (39 kg) und Xenia Begle (42 kg) wurden souverän Staatsmeisterin. Die Götznerin Veronika Markotenko (33 kg) war in ihrer Gewichsklasse nicht zu bezwingen. Die beiden KSK Klaus Athleten Kilian Begle (51 kg) und Niclas Begle (71 kg) holten in beiden Stilarten die Silberne, Paulina Summer (27 kg) und Martha Hartmann (30 kg) verloren nur jeweils im Finalkampf und wurden starke Zweite. Bronze ging an den Götzner Efe Daskin (110 kg) in beiden Stilarten und an die Klauser Mia Kofler (36 kg) und Elina Kröss (42 kg).VN-TK