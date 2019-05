Staatsmedien: Syrien schießt "Objekte" aus Israel ab

Syriens Luftabwehr hat nach Angaben staatlicher Medien "feindliche Objekte" abgeschossen, die aus Richtung der von Israel besetzten Golanhöhen abgefeuert wurden. Die Staatsagentur SANA meldete am Freitagabend, nahe der Hauptstadt Damaskus seien mehrere Explosionen zu hören gewesen. Das syrische Staatsfernsehen zeigte Bilder von Leuchtkörpern am Himmel.

Ein israelischer Militärsprecher sagte: “Wir kommentieren keine Berichte in ausländischen Medien.”

Die israelische Luftwaffe hatte in der Vergangenheit mehrfach Ziele im benachbarten Bürgerkriegsland Syrien bombardiert. Die Angriffe richten sich gegen Kräfte und Einrichtungen, die vom Iran unterstützt wurden. Teheran ist ein enger Verbündeter der syrischen Regierung. Israel will eine iranische Militärpräsenz in Syrien nicht tolerieren, weil es sich dadurch massiv bedroht fühlt.