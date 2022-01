Staatsholding ÖBAG baut künftig auf Sechs-Augen-Prinzip

Im Februar bekommt die Staatsholding ÖBAG nach der Aufregung um Ex-Chef Thomas Schmid mit Edith Hlawati eine neue Vorständin. Und wenn die Wirtschaftsanwältin ihr Amt antritt, bekommt die ÖBAG eine neue Führungsstruktur mit einem "erweiterten Vorstand". Hlawati bleibt aktienrechtlich Alleinvorstand, de facto entsteht mit zwei Executive Directors - Carola Wahl und Robert Stajic - aber ein Dreiervorstand.

Wahl hat laut ÖBAG-Angaben langjährige Managementerfahrung in der Telekommunikationsindustrie (Deutsche Telekom) und in der Versicherungswirtschaft (AXA Schweiz) gesammelt. Zuvor, als Beraterin bei Booz Allen Hamilton, lag ihr Schwerpunkt auf der Digitalen-, der Medien- und der Telekommunikationsindustrie. Sie ist derzeit als Beraterin tätig und in verschiedenen Aufsichtsratsfunktionen aktiv. Carola Wahl hat eine MBA-Ausbildung an der University of Texas, Austin, absolviert, sowie Executive-Managementprogramme an der London Business School sowie der MIT Sloan School of Management abgeschlossen.