Staatsfeindliche Verbindung beschäftigt Justiz

Feldkirch - Schwurgericht muss Fall eines 56-Jährigen Tirolers beurteilen, der „Staatenbund“ unterstützte.

Weitere Anreize

Weiters könne er sich durch Erwerb eigener Kfz-Tafeln Steuer und Versicherung sparen. Kosten: 100 Euro. Ebenfalls von Vorteil, befand der Unternehmer. Als er eine Anklage wegen Urkundenfälschung bekam, ließ er sich von einer Staatenbündlerin überzeugen, ein Schreiben an die Richterin zu schicken. Gelesen hat er es angeblich nicht so genau. Darin wurde die Legitimation der Frau als Richterin angezweifelt. Falls sie nicht 30.000 Euro bezahle, werde ein Pfandrecht in ein internationales Schuldenregister eingetragen, so die Drohung. Die Forderung könne dann exekutiert werden. Für Außenstehende klingt alles sehr abenteuerlich. Die Vorgangsweise ist jedoch bereits seit längerem als „Malta-Trick“ bekannt. Der Angeklagte bekennt sich nicht schuldig. Die Geschworenen müssen schlussendlich entscheiden, ob der Tiroler wirklich so blauäugig war, wie er angibt.