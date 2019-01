Staatschef schwört Rumänen auf Rechtsstaatlichkeit ein

In Rumänien hat Staatspräsident Klaus Iohannis (Johannis) auf seiner ersten Pressekonferenz im neuen Jahr hervorgehoben, dass 2019 ein "Jahr der Herausforderungen" werde, und Bürgerinnen und Bürger des Landes angesichts des eben angetretenen turnusmäßigen EU-Ratsvorsitzes auf Rechtsstaatlichkeit und Korruptionsbekämpfung eingeschworen.

Iohannis teilte mit, dass EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker kommende Woche zusammen mit der gesammelten EU-Kommission in Bukarest erwartet wird, um mit den rumänischen Behörden die Prioritäten des EU-Ratsvorsitzes abzustecken. Im Verlauf der halbjährigen Ratspräsidentschaft Rumäniens beabsichtige er zudem, in “allen europapolitischen Angelegenheiten darauf zu achten”, dass “die Position” der rumänischen Behörden so ausfalle, dass sie “uns zu einem erfolgreichen Ratsvorsitz verhilft”. Er sei überzeugt, dass Rumänien dabei letztlich “gut abschneiden” werde, fügte das Staatsoberhaupt hinzu.