Staatsballett ließ bei "Promethean Fire" die Funken sprühen

Dem Feuer als schöpferische wie zerstörerische Kraft begegnete man Samstagabend bei der jüngsten Premiere des Wiener Staatsballetts: Das mit "Promethean Fire" übertitelte Programm bot sprühende Funken der Kreativität, aber auch dystopische Szenarien. Stücken der US-Choreografen Paul Taylor und Mark Morris wurden zwei Miniaturen von Ballettdirektor Martin Schläpfer gegenübergestellt, was in der Volksoper für reichlich Abwechslung sorgte.

Am Werk des 2018 verstorbenen Taylor lag es, dem Abend nicht nur seinen Titel zu geben, sondern ihn auch zu eröffnen: Zu den Klängen von Bachs "Toccata und Fuge d-Moll" in der aus dem Disney-Klassiker "Fantasia" bekannten Orchesterbearbeitung boten 16 Tänzerinnen und Tänzer einen sich stetig steigernden Sturm an Bewegungen, Formen und Konstellationen, sich mal in höchster Geschwindigkeit umkreisend, um dann wieder der Entschleunigung mittel symmetrischer Bilder zu huldigen. Nachdem ein Paar den sprichwörtlichen Phönix aus der Asche gab, folgte ein zwischen Anziehung und Ablehnung oszillierender Pas des deux, bevor zum Finale ebenso verheißungs- wie verhängnisvolle Feuerringe gezogen wurden.