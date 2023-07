Staatsanwaltschaftliche Ermittlungen zu Kellermayr anhängig

Im Fall der von Impfgegnern bedrohten oberösterreichischen Ärztin Lisa-Maria Kellermayr, die Ende Juli 2022 Suizid begangen hat, sind bei der Staatsanwaltschaft Wels und der Generalstaatsanwaltschaft München noch Ermittlungsverfahren hinsichtlich der Drohungen anhängig. Die Welser Anklagebehörde ermittelt formal gegen vier Männer, die Münchner Strafverfolgungsbehörde gegen einen 61-jährigen aus Oberbayern, ergaben APA-Anfragen.

Die Ärztin hatte über Monate auch aus Deutschland Drohungen per E-Mail und über Soziale Medien erhalten. Anfang August führte dann die Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck am Wohnort des Beschuldigten eine Hausdursuchung durch, bei der Datenträger sichergestellt wurden, die seither ausgewertet werden. Der 61-Jährige dürfte seit Mai 2022 Kellermayr Äußerungen zukommen haben lassen, die den Tatbestand der Bedrohung und der Nachstellung erfüllen könnten. Beispielsweise soll er der Ärztin "(...) wir beobachten Sie, und, wir werden solche Kreaturen vor die in Zukunft einzurichtenden Volkstribunale bringen!" geschrieben haben.