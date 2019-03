Staatsanwaltschaft wartet auf Bericht zu Malaria-Blutspender

Im Fall einer 86-jährigen Kärntnerin, die mit einer Bluttransfusion mit Malaria infiziert worden und daran gestorben ist, wartet die Staatsanwaltschaft Klagenfurt noch auf Informationen zu der Person, die das Blut gespendet hat. "Wir haben noch keinen Namen", sagte Staatsanwaltschaftssprecherin Tina Frimmel-Hesse am Freitag auf APA-Anfrage.

Das Thema Blutsicherheit werde auf europäischer Ebene behandelt, so Sima, diese Vorgaben würden dann in nationales Recht übernommen. Er rechnet jedenfalls eher nicht damit, dass aufgrund des Kärntner Falles bei Blutspenden eine Testung auf Malaria vorgeschrieben wird. Die Sicherheit sei auch so sehr hoch, betonte Sima. Für Malaria habe es eine Erhebung in Kanada gegeben, die ein Restrisiko von eins zu vier Millionen ergeben habe. “Und das nur mit den Fragebögen.”