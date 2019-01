Staatsanwaltschaft Graz rollt Verfahren zu Todesfall neu auf

Die Staatsanwaltschaft Graz rollt einen oststeirischen Todesfall aus dem Jahr 2014 neu auf. Das Ermittlungsverfahren war abgebrochen worden, weil von einem Suizid ausgegangen worden war. Für den Tod des Pensionisten im Umfeld des Arztes, der seine Kinder jahrelang gequält haben könnte, war dann aber ein Privatgutachten vorgelegt worden, das einen Selbstmord in Zweifel zieht.

Ein Gutachten durch einen Experten für Schießwesen im Auftrag der Staatsanwaltschaft erhärtete nun offenbar die Zweifel. Die Annahme eines Selbstmordes könne nun nicht mehr mit ausreichender Sicherheit aufrechterhalten werden, teilte die Behörde am Samstag mit. Das Ermittlungsverfahren gegen unbekannte Täter werde nun fortgeführt.

Bekannt ist, dass ein 63-jähriger Oststeirer im September 2014 erschossen in seinem Haus gefunden wurde. Die Waffe gehörte dem benachbarten Arzt, der auch Kontakt zur Tochter des Toten hatte. Die Staatsanwaltschaft ging von einem Suizid aus. Details blieben aber unklar – etwa wie die Waffe in das Haus des Pensionisten gekommen war. Da die Ermittler in der Sache damals nicht weiterkamen, wurde das Verfahren abgebrochen.