Staatsanwaltschaft fordert in Uni-Skandal Haft für Huffman

Im Hochschul-Bestechungsskandal in den USA will die Staatsanwaltschaft Medienberichten zufolge eine Haftstrafe für Schauspielerin Felicity Huffman fordern. Nach dem Willen der Ermittler soll Huffman für einen Zeitraum von vier bis zehn Monaten hinter Gitter gehen, berichteten US-Medien am Dienstag unter Berufung auf Gerichtsdokumente und informierte Kreise.

Voraussichtlich werde die Staatsanwaltschaft eine Haftstrafe am unteren Ende der Spanne empfehlen sowie zwölf weitere Monate auf Bewährung und eine Geldstrafe von 20.000 Dollar (rund 17.700 Euro), hieß es. Um ihre Kinder in Yale, Stanford oder Georgetown unterzubringen, sollen Dutzende Prominente und andere wohlhabende Eltern Mitarbeiter an Colleges und Universitäten in den USA bestochen haben. In einigen Fällen machten bezahlte Vertreter die Uni-Aufnahmeprüfungen für die Sprösslinge, in anderen wurden die Ergebnisse der Promi-Kinder nach oben korrigiert. Manchmal wurden Sporttrainer und andere Mitarbeiter bestochen, um die Studenten als Athleten an den Unis unterzubringen.