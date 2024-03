Staatsanwalt will U-Haft wegen Brandanschlag auf Obdachlosen

Nach einem Brand in der Nacht auf Samstag am Grazer Lendplatz, bei dem ein Obdachloser schwerste Verbrennungen erlitten hatte, gilt es für die Ermittler zu klären, ob es sich tatsächlich um einen Brandanschlag oder möglicherweise doch nur um einen fahrlässig verursachten Unfall gehandelt hat. Bei der Staatsanwaltschaft läuft das Verfahren vorerst weiter als versuchter Mord, sagte Behördensprecher Christian Kroschl auf APA-Anfrage. U-Haft soll beantragt werden.

Der Verdächtige, ein 65-jähriger Russe, wie das Opfer obdachlos, soll im Laufe des Sonntags oder am Montag in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert werden. "Wir werden dann jedenfalls die Anträge für die U-Haft stellen", so Kroschl.