Staatsanwalt fordert im A4-Prozess viermal lebenslang

Für drei der vier Hauptangeklagten im Prozess um das A4-Flüchtlingsdrama im August 2015 fordert der Staatsanwalt lebenslange Haftstrafen ohne die Möglichkeit einer vorzeitigen Entlassung. Für den vierten - den Stellvertreter des Kopfes der Organisation - will die Anklage im südungarischen Kecskemet ebenfalls lebenslänglich, allerdings mit der Chance, das Gefängnis noch einmal verlassen zu können.

Zuvor hatte der Staatsanwalt in seinem Schlussplädoyer eine der Organisation zur Last gelegte Schlepperfahrt nach Österreich am Tag nach dem Tod der 71 Flüchtlinge thematisiert. 81 Menschen befanden sicham 27. August 2015 in einem fast baugleichen Fahrzeug in einer lebensbedrohenden Situation. Ihnen gelang es mit Hilfe eines Brecheisens, während der Fahrt eine Tür zweimal zu öffnen, ehe sie in Gols im Nordburgenland ausgesetzt wurden.